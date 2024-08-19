Зеленский назвал целью атаки на Курскую область создание буферной зоны

Политик не объяснил, что имеет в виду

Президент Украины Владимир Зеленский вечером воскресенья, 18 августа, выступил с очередным видеообращением к нации. Он заявил, что целью атаки украинских националистов на Курскую область является "создание буферной зоны", сообщает РИА Новости.

Зеленский, по его словам, заслушал очередной доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского "и по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области". Объяснять, что подразумевается под буферной зоной, он не стал.

При этом Зеленский заявил, что требуется "ускорение поставок" вооружений и боевой техники от западных доноров, особенно со стороны США, Великобритании и Франции. Политик отметил, что "нужны решения, требуется своевременная логистика объявленных пакетов".

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские власти находятся в прямом и постоянном контакте с Киевом по ситуации в Курской области. Байдену, по его признанию, докладывают об обстановке "каждые 4-5 часов".

В ходе совещания по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин риторически поинтересовался, "о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики".

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