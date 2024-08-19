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Зеленский назвал целью атаки на Курскую область создание буферной зоны

10:00
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Политик не объяснил, что имеет в виду

Президент Украины Владимир Зеленский вечером воскресенья, 18 августа, выступил с очередным видеообращением к нации. Он заявил, что целью атаки украинских националистов на Курскую область является "создание буферной зоны", сообщает РИА Новости.
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Зеленский, по его словам, заслушал очередной доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского "и по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области". Объяснять, что подразумевается под буферной зоной, он не стал.

При этом Зеленский заявил, что требуется "ускорение поставок" вооружений и боевой техники от западных доноров, особенно со стороны США, Великобритании и Франции. Политик отметил, что "нужны решения, требуется своевременная логистика объявленных пакетов".

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские власти находятся в прямом и постоянном контакте с Киевом по ситуации в Курской области. Байдену, по его признанию, докладывают об обстановке "каждые 4-5 часов".

В ходе совещания по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин риторически поинтересовался, "о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики".

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