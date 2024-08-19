ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат опроверг освобождение Ефремова из колонии к Новому году

09:59
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Актер отбывает срок за ДТП со смертельным исходом

Актера Михаила Ефремова могут условно-досрочно освободить из колонии, где он отбывает срок за смерть водителя в аварии, в декабре — к Новому году. Как утверждают источники, это связано со слабым здоровьем осужденного.

По словам собеседника Telegram-канала SHOT, защита Ефремова собрала множество медицинских справок, в которых подтверждены как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актера, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками. Источник утверждает, что адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в ИК приведет возрастного актера к инсульту.

Однако адвокат Михаила Ефремова в комментарии "Известиям" опроверг информацию о том, что актер может досрочно выйти на свободу в декабре, хотя другой источник подтвердил, что действительно идет работа по подготовке медицинских справок для подачи на УДО.

В апреле появились сообщения о том, что Ефремов опоздал на "обязательное мероприятие" в колонии. Из-за этого нарушения режима он получил выговор, а прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили. Однако адвокат осужденного Юрий Падалко заверил, что Ефремову не отказывали в условно-досрочном освобождении.

При этом еще в марте стало известно, что ходатайство об условно-досрочном освобождении, поданное Михаилом Ефремовым, удовлетворено комиссией в ИК-4 Белгородской области. Окончательное решение должен был принять суд, причем семья погибшего в аварии по вине актера водителя не возражала против досрочного освобождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.