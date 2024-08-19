Адвокат опроверг освобождение Ефремова из колонии к Новому году

Актер отбывает срок за ДТП со смертельным исходом

Актера Михаила Ефремова могут условно-досрочно освободить из колонии, где он отбывает срок за смерть водителя в аварии, в декабре — к Новому году. Как утверждают источники, это связано со слабым здоровьем осужденного.

По словам собеседника Telegram-канала SHOT, защита Ефремова собрала множество медицинских справок, в которых подтверждены как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актера, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками. Источник утверждает, что адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в ИК приведет возрастного актера к инсульту.

Однако адвокат Михаила Ефремова в комментарии "Известиям" опроверг информацию о том, что актер может досрочно выйти на свободу в декабре, хотя другой источник подтвердил, что действительно идет работа по подготовке медицинских справок для подачи на УДО.

В апреле появились сообщения о том, что Ефремов опоздал на "обязательное мероприятие" в колонии. Из-за этого нарушения режима он получил выговор, а прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили. Однако адвокат осужденного Юрий Падалко заверил, что Ефремову не отказывали в условно-досрочном освобождении.

При этом еще в марте стало известно, что ходатайство об условно-досрочном освобождении, поданное Михаилом Ефремовым, удовлетворено комиссией в ИК-4 Белгородской области. Окончательное решение должен был принять суд, причем семья погибшего в аварии по вине актера водителя не возражала против досрочного освобождения.

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