Путин в Азербайджане возложил цветы к могиле Гейдара Алиева

Сегодня пройдут переговоры на высшем уровне

В Баку стартовал основной день государственного визита Владимира Путина в Азербайджан. Первый пункт в насыщенной рабочей программе российского президента - посещение памятных мест.

Путин возложил цветы к "Вечному огню" и могиле общенационального лидера страны Гейдара Алиева. Неофициальная часть визита началась еще накануне - с неформального ужина в резиденции нынешнего главы республики Ильхама Алиева.

Сегодня центральным событием станут переговоры на высшем уровне в узком и расширенном составе. Президенты обсудят двустороннее взаимодействие, международную и региональную тематику, в том числе азербайджано-армянское урегулирование. По итогам примут совместное заявление, а также подпишут ряд соглашений.

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