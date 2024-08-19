Путин в Азербайджане возложил цветы к могиле Гейдара Алиева

Сегодня пройдут переговоры на высшем уровне
В Баку стартовал основной день государственного визита Владимира Путина в Азербайджан. Первый пункт в насыщенной рабочей программе российского президента - посещение памятных мест.
Путин возложил цветы к "Вечному огню" и могиле общенационального лидера страны Гейдара Алиева. Неофициальная часть визита началась еще накануне - с неформального ужина в резиденции нынешнего главы республики Ильхама Алиева.
Сегодня центральным событием станут переговоры на высшем уровне в узком и расширенном составе. Президенты обсудят двустороннее взаимодействие, международную и региональную тематику, в том числе азербайджано-армянское урегулирование. По итогам примут совместное заявление, а также подпишут ряд соглашений.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram