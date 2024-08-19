Последняя информация о ситуации в приграничье

В Самаре утром встретили поезд МЧС, который доставил жителей курского приграничья. В регион прибыли около 60 человек, в том числе маломобильные граждане и дети. Их направили в пункты временного размещения, где созданы все необходимые условия. Провокации ВСУ в приграничных районах жёстко пресекают российские войска.

Пламенный привет Западу. Очередной танк "Челленджер" в огне после атаки нашего вертолета Ка-52. ВСУ не жалеют репутацию ни британских, ни американских кураторов. А вот прямой удар "Ланцетом" уничтожает инженерную машину разграждения ВСУ возле границы с Курской областью. Боевикам ничего не остается как броситься врассыпную, оставив технику на поле боя.

Российские военные стабилизировали ситуацию в приграничных районах Курской области и последовательно вытесняют неонацистов. В воздухе - многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Экипажи поразили пункты временной дислокации и другие укрепления ВСУ. Впрочем, иностранная пресса исправит все недочеты, считает американец, который после 10 лет службы в американских ВВС подписал контракт с нашим Минобороны. Атака на Курскую область вновь подтвердила, что выбор сделал правильный.

"Атака на Курск - это террористическая атака, я не вижу никакого возмущения по этому поводу в западной прессе. И это одна из причин моего решения приехать сюда", - сказал он.

В этом не сомневаются и жители приграничных сел, которые верят, что скоро вернутся в свои дома. Тех, кто тянул до последнего и не решался покинуть опасную территорию, вывозят военные.

Юрий Сухоруков сразу понял, что нужно уезжать. Дорога в Курск была не просто сложной - смертельной. Под обстрелами. А уже следующим утром к нему обратились за помощью односельчане. По телефону он подсказывал им, где безопасней пройти.

"Люди шли, направление старался подсказывать. Знал уже немного по обстановке, где ДРГшки проскочили, где немцы, где обстрел уже идет", - рассказал Юрий.

Немцами он называет украинских военных, которые вели обстрел мирного населения.

Спец-поезд прибывает в Самару. Сотрудники МЧС, волонтёры встречают эвакуированных из Курской области. В основном, старики, женщины и дети. Саратов и Тамбов также принимают беженцев. Всего - более 300 жителей приграничных районов.

А вот в Курскую область идут автоколонны с гуманитарной помощью. Одежда, вода, медикаменты, продукты с длительным сроком хранения – все, что сейчас не просто нужно, экстренно необходимо.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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