В ФРГ больше не хотят спонсировать Киев, как раньше

Финансировать нельзя прекратить. Украинский вопрос, где же поставить запятую в этом словосочетании, рассорил немецкие власти. Ведомство федерального канцлера и минфин считают, что дальнейшее спонсорство Киева в прежних объёмах невозможно. Денег на это в бюджете просто нет. При этом правящая коалиция во главе с министром обороны Борисом Писториусом уверена: средства на продолжение конфликта нужно изыскивать любыми способами. Раскол налицо. Назревает политический кризис. Олаф Шольц отмалчивается.

"Мы имеем дело с правительством, которое неожиданно осознало, что денег взять больше неоткуда. Но представления о том, как необходимо расставлять политические приоритеты, сильно расходятся", - сказал Демиан фон Остен, репортёр Tagesschau.

Германия - второй по объёму поставщик вооружений киевскому режиму после США. Свою промышленность угробила, но с начала конфликта на финансирование шайки с Банковой 28 миллиардов евро нашла. В 2024-м в черную украинскую дыру немецкие власти спустили более 7 миллиардов. Но повышать цены и налоги для бюргеров до бесконечности невозможно. Поэтому правительство приняло решение: отправлять Киеву только то, что уже выделено и одобрено. И ничего сверху. Например, в следующем году Зеленский должен получить в два раза меньше, чем в этом. Но есть еще и "план Б" -залезть в чужой карман.

"Мы можем продолжать финансировать Украину не столько из средств федерального бюджета, сколько из средств, которые мы получаем от замороженных российских активов", - заявил Деннис Роде, депутат Бундестага от партии СДПГ.

Как только запахло урезанием дармовых денег, активизировался и посол Украины в Германии со старой песней: нам все должны: "Безопасность Европы зависит от способности и политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины".

Если что и зависит в Европе от Украины, так это дыры в бюджете. Лидер оппозиционной французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж последовать примеру Германии и урезать финансирование Киева.

Агентство "Блумберг" сокрушается: боевики Зеленского слишком быстро расходуют дорогостоящую технику. В несколько раз больше средних показателей за день. Так, за 9 дней курской авантюры ВСУ, по данным западных репортеров, потеряли 4 танка и 41 бронемашину, а допустимым считается уничтожение 1 танка и трех бронемашин в день.

А итальянские журналисты неожиданно для самих себя показали всему миру, на кого тратятся деньги европейских налогоплательщиков. Государственный телеканал республики взял интервью в Курской области у бандеровца в кепке с символикой дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер". И журналистов это ничуть не смутило.

МИД России обвинил западные СМИ в реабилитации украинских неонацистов и ревизии решений Нюрнбергского трибунала.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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