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Правительство выделит более 700 млн рублей на изучение водных биоресурсов

11:49
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Более 700 миллионов рублей выделит правительство на изучение водных биологических ресурсов страны. Об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Средства направят на организацию научных экспедиций на Байкал, Тихий океан, а также в ряд северных регионов.

Ещё одной важной темой стал ход приемной кампании. В этом году возможностью пересдать один госэкзамен воспользовались 105 тысяч выпускников. Больше 70 процентов повысили проходной балл и поступили в желаемый вуз. Как отметил Мишустин, существенно расширен набор на целевое обучение.

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Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами
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