Правительство выделит более 700 млн рублей на изучение водных биоресурсов

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Более 700 миллионов рублей выделит правительство на изучение водных биологических ресурсов страны. Об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Средства направят на организацию научных экспедиций на Байкал, Тихий океан, а также в ряд северных регионов.

Ещё одной важной темой стал ход приемной кампании. В этом году возможностью пересдать один госэкзамен воспользовались 105 тысяч выпускников. Больше 70 процентов повысили проходной балл и поступили в желаемый вуз. Как отметил Мишустин, существенно расширен набор на целевое обучение.

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