Православные верующие отмечают Яблочный Спас

Сегодня люди освящают в храмах созревший урожай яблок

Сегодня православные верующие отмечают один из главных церковных праздников - Преображение Господне. Литургию в столичном Храме Христа Спасителя совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этот день верующие вспоминают события евангельской истории, когда трое ближайших учеников Христа стали свидетелями его Преображения на горе Фавор. Иисус предстал перед апостолами в белых одеждах, окружённый сиянием.

По традиции сегодня люди освящают в храмах созревший урожай яблок и угощают ими близких. Отсюда и второе название праздника - Яблочный Спас.

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