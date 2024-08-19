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Над Москвой взойдет "осетровая луна"

11:51
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Полюбоваться редким природным зрелищем можно будет с 21:00

Захватывающее астрономическое явление можно будет наблюдать предстоящей ночью. На небе взойдет "осетровая луна". Так древние индейцы Северной Америки называли особо яркие полнолуния в конце лета, когда начинался вылов рыбы в Великих озерах.

Это первое из четырех так называемых Суперлуний в текущем году. В такие моменты спутник находится на минимальном расстоянии от Земли и кажется на 14 процентов крупнее и на треть ярче, чем в самых удаленных точках орбиты.

Полюбоваться редким природным зрелищем в столичном регионе можно будет начиная с 9 вечера по московскому времени.

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Осетровая луна
Осетровая луна
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