Над Москвой взойдет "осетровая луна"

Полюбоваться редким природным зрелищем можно будет с 21:00
Захватывающее астрономическое явление можно будет наблюдать предстоящей ночью. На небе взойдет "осетровая луна". Так древние индейцы Северной Америки называли особо яркие полнолуния в конце лета, когда начинался вылов рыбы в Великих озерах.
Это первое из четырех так называемых Суперлуний в текущем году. В такие моменты спутник находится на минимальном расстоянии от Земли и кажется на 14 процентов крупнее и на треть ярче, чем в самых удаленных точках орбиты.
Полюбоваться редким природным зрелищем в столичном регионе можно будет начиная с 9 вечера по московскому времени.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram