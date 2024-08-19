ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД пригрозил ответом на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной

10:26
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Варшава рассматривает такую возможность

Российская сторона даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной. Такое предупреждение сделал в понедельник, 19 августа, директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин.
У США и Британии возникли разногласия по вопросу использования Киевом ракет Storm Shadow

Как подчеркнул дипломат, "если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими Вооруженными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной".

Москва уже не раз указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, цитирует Тяпкина РИА Новости.

В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что армии стран альянса не должны напрямую принимать участие в украинском конфликте, в том числе сбивать российские самолеты и ракеты. Политик пообещал, что "мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что западные страны боятся ответить на призыв Киева помогать сбивать российские ракеты, поскольку опасаются реакции России. Тем не менее, киевский режим все же "намерен продавливать эту тему".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.