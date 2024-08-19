Варшава рассматривает такую возможность

Российская сторона даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной. Такое предупреждение сделал в понедельник, 19 августа, директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин.

Как подчеркнул дипломат, "если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими Вооруженными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной".

Москва уже не раз указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, цитирует Тяпкина РИА Новости.

В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что армии стран альянса не должны напрямую принимать участие в украинском конфликте, в том числе сбивать российские самолеты и ракеты. Политик пообещал, что "мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что западные страны боятся ответить на призыв Киева помогать сбивать российские ракеты, поскольку опасаются реакции России. Тем не менее, киевский режим все же "намерен продавливать эту тему".

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