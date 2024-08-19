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Доля расчетов в нацвалютах с Китаем превысила 90%

10:38
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Россия максимально отходит от использования западных валют

Расчеты в рублях и юанях между Россией и Китаем составляют более 90%. Такие данные привел в понедельник, 19 августа, российский министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов вместе с китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине проводит Десятый Российско-Китайский финансовый диалог. В рамках этого мероприятия российский министр заявил, что "важно, что мы перешли на расчеты в национальных валютах", сообщает РИА Новости.

На фоне действий России по дедолларизации экономики ряд других государств предпринимает аналогичные шаги. Бразилия выступила с инициативой создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара, поскольку применение американской валюты "становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США" в отношении России и КНР.

Посол Ирана в России Казем Джалали отмечал, что Тегеран и Москва находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС. Главы других стран-членов БРИКС тоже согласны с этим проектом, хотя это еще не значит, что он будет реализован в краткосрочной перспективе.

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