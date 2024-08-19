Путин примет главу госсовета КНР в Москве

Он будет в России 20-22 августа

Премьер госсовета Китая Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа. Ли Цян проведет переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях и стратегического партнерства. Кроме того, китайского политика примет президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. Ожидается подписание межправительственных и межведомственных документов. Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram