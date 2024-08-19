Путин примет главу госсовета КНР в Москве

Он будет в России 20-22 августа
Премьер госсовета Китая Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа.
Ли Цян проведет переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях и стратегического партнерства.
Кроме того, китайского политика примет президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Ожидается подписание межправительственных и межведомственных документов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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