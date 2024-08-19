Суд в Приморье отказался смягчить приговор американцу Гордону Блэку

Апелляционная жалоба отклонена

Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу американского военнослужащего Гордона Блэка, приговоренного в России к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.

Блэк осужден по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса России (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), а также по пункту "в" части 2 статьи 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Осужденный с приговором не согласился, его адвокат подал апелляцию. Однако суд не нашел оснований для ее удовлетворения, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Блэк напал на россиянку, с которой познакомился в Южной Корее — американец нес там службу, а девушка работала. Спустя некоторое время они встретились в России. Вспыхнул конфликт, Блэк "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", а затем забрал из ее кошелька 10 тысяч рублей. Россиянка обратилась в полицию.

Тем временем вынесен приговор еще одной обладательнице американского паспорта. Свердловский областной суд признал гражданку России и США Ксению Карелину виновной по делу о государственной измене. Ей предстоит провести следующие 12 лет в колонии общего режима.

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