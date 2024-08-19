Москва предупредила ФРГ об ответе на изъятие российской недвижимости

Российская сторона внимательно следит за ситуацией

Если германские власти решат изъять российскую собственность в Берлине, ответ Москвы будет адекватным и коснется германской недвижимости. Об этом в понедельник, 19 августа, предупредил директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин.

Как подчеркнул дипломат, российские власти внимательно отслеживают ситуацию вокруг собственности нашего государства на территории ФРГ. При этом мы "незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность" и посылаем четкий сигнал: любые противозаконные действия "неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране", заявил Тяпкин.

Комментируя реальность рисков изъятия российской собственности в ФРГ, он отметил, что, "с учетом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя", сообщает РИА Новости.

В мае Министерство внутренних дел Великобритании объявило, что снимает дипломатический статус с ряда объектов недвижимости на британской территории, принадлежащих России. Москва предупредила, что даст адекватный ответ на этот шаг Лондона.

Тем временем отношения с Германией обостряются еще и из-за расследования диверсии на "Северных потоках". Москва официально предъявила претензии по расследованию подрыва "Северных потоков" и добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом.

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