В Ростовской области после пожара из-за атаки БПЛА пострадали 18 человек

На территории Пролетарска введен режим ЧС

Не менее 18 человек пострадали при пожаре на промышленном складе в Пролетарске Ростовской области после атаки украинского беспилотника. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказали власти района.

На территории Пролетарска введен режим чрезвычайной ситуации, тушение пожара на складе продолжается, угроза распространения на жилые дома отсутствует, сообщает ТАСС.

16 августа командир группы разминирования сводного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций рассказал, что в Курской области специалисты обезвреживают украинскую ракету, упавшую возле объекта энергетического комплекса.

Тем временем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в Северной столице усилили защиту акватории Финского залива от беспилотников и иных воздушных угроз. Также в городе и окрестностях идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз.

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