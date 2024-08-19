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В Ростовской области после пожара из-за атаки БПЛА пострадали 18 человек

11:42
  • понедельник
  • 19 августа 2024

На территории Пролетарска введен режим ЧС

Не менее 18 человек пострадали при пожаре на промышленном складе в Пролетарске Ростовской области после атаки украинского беспилотника. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказали власти района.

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На территории Пролетарска введен режим чрезвычайной ситуации, тушение пожара на складе продолжается, угроза распространения на жилые дома отсутствует, сообщает ТАСС.

16 августа командир группы разминирования сводного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций рассказал, что в Курской области специалисты обезвреживают украинскую ракету, упавшую возле объекта энергетического комплекса.

Тем временем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в Северной столице усилили защиту акватории Финского залива от беспилотников и иных воздушных угроз. Также в городе и окрестностях идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз.

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