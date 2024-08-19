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Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места

12:08
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Он завершится до 29 августа

Высшие учебные заведения России в рамках приемной кампании объявили дополнительный прием на 5,8 тысячи бюджетных мест. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Почти каждый пятый выпускник в России получил медаль

По словам замглавы кабмина, в рамках приемной кампании более миллиона абитуриентов подали свыше 2,8 миллиона заявлений в вузы нашей страны. Это на 100 тысяч больше, чем в 2023 году.

Что касается допприема, он должен закончиться до 29 августа, цитирует Чернышенко "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. Отличились МГУ, СпбГУ, МФТИ, УрФУ, НГУ, Сколтех. При этом в топ-3 рейтинга оказались Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт.

Между тем Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников. Ведомство ограничит размер подобной квоты в каждом вузе показателем в 70% поступающих.

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