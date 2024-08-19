"Там я буду венчаться и крестить детей": Бузова взялась за строительство храма

Певица перечисляет все свои гонорары

Российская певица Ольга Бузова спонсирует строительство храма в Новой Адыгее

Уже несколько лет певица перечисляет часть гонорара, полученного от концертов, на строительство божьего дома. С концерта 9 августа, который состоялся в Краснодаре, артистка перечислила всю выручку.

"Впервые доехала сама и поняла, какой сильный вклад делаю. От избытка сердца глаза глаголят. Осталось совсем немного. С божьей помощью скоро закончим",- написала певица в социальных сетях.

Певица мечтает, что все знаковые события в ее жизни состоятся в этой церкви, пишет Voice Mag.

"Там я буду венчаться и крестить детей", - поделилась Бузова.

В 2016 году певица развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, с тех пор замуж она больше не выходила. Роман с рэпером и телеведущим Давидом Манукяном не принес Бузовой счастья. С тех пор артистка старается не афишировать свою личную жизнь. В августе 2024 года артистка показала интригующее фото с новым мужчиной. Кто этот счастливчик, пока неизвестно.

"Боже, я счастлива", - подписала снимок певица.

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