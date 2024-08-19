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Солист "Непары" впервые показал своего сына

12:19
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Это третий ребенок Александра Шоуа

Музыкант Александр Шоуа и его супруга Наталья крестили сына Аарона. Таинство совершили в Храме Спаса Преображения Господня в Переделкино в воскресенье, 18 августа.

Как отмечает "СтарХит", солист "Непары", опубликовав фото с малышом, впервые показал его поклонникам. На снимке из церкви малыш удобно устроился на руках у крестного — двоюродного брата Шоуа Александра. Рядом стоит его крестная мать, подруга семьи.

Александр Шоуа рассказал, что Аарон в целом спокойно выдержал таинство крещения: "Ребенок сначала веселился, но потом потребовались усилия и терпение. Он пока маленький и любопытный. Посмотрим на него через пару-тройку лет".

В 2021 году у Александра Шоуа вышел серьезный конфликт со старшей дочерью. 21-летняя Майя, по словам артиста, интересовалась только его деньгами, а человеческий интерес к отцу проявлять не спешила. Однако стоит вспомнить, что Шоуа оставил дочь, когда той было всего полгода, и не занимался ее воспитанием, хотя, по его утверждению, платил солидные алименты.

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