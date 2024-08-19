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Профсоюзы направили в Белгородскую область каски и бронежилеты

14:49
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Сбор средств профсоюзы проводят с начала года

В Белгородскую область отравили партию гуманитарного груза с различными средствами защиты от террористических атак ВСУ. Каски, бронежилеты, противоосколочные маты и другие вещи закуплены на средства, собранные в ходе акции "Профсоюзы России - за СВОих".

В Белгород передали две тысячи жилетов "Ижевск" и 100 единиц накидок, поглощающих инфракрасное излучение - всё это поможет сохранить жизнь и здоровье людям, ежедневно работающим фактически в условиях боевых действий. Сбор средств профсоюзы проводят с начала года.

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