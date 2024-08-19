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Ирина Роднина унизила жителей окраин Москвы: "Зачем жить где-то в Бирюлево?"

12:37
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Фигуристка похвасталась, что она коренная жительница столицы

Ирина Роднина угодила в громкий скандал из-за своих высказываний о жизни в Москве. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию похвасталась, что является коренной москвичкой и не понимает, как можно жить за пределами Третьего транспортного кольца.

"Все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия", - заявила Роднина в беседе со Sport24.

Экс-спортсменка считает, что Москва всегда "собирала все самое прогрессивное, афёрное и лучшее". В столицу, убеждена Роднина, едут амбициозные люди, которые хотят не просто изменить условия для проживания, а свою жизнь.

"Не знаю ни одного человека, который, приезжая в Москву, не хочет ехать на белом коне", - добавила прославленная фигуристка.

При этом она признала, что есть небольшой процент людей, которые уезжают из большого города, поскольку "ценяют свою жизнь и здоровый образ жизни".

 

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Ирина Роднина
Ирина Роднина
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