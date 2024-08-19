В Азербайджане начались переговоры Путина и Алиева в узком составе

Политики обсуждают двусторонние отношения и мировые проблемы

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в узком составе начались в Азербайджане в понедельник, 19 августа.

Российский лидер поблагодарил коллегу за приглашение в Баку, отметив, что "мы с вами давно договаривались об этом визите". Путин рассказал, что очень рад "еще раз полюбоваться этим городом".

Президент России отметил, что днем ранее уже обсудил с Алиевым тему урегулирования ситуации на Южном Кавказе — сегодня политики продолжат обсуждением. О результатах бакинских переговоров Владимир Путин пообещал проинформировать премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан удовлетворен уровнем развития отношений с Россией. Динамика развития отношений очень позитивная, идет сотрудничество в энергетике и транспорте, цитирует политика ТАСС.

Визиту Владимира Путина в Азербайджан предшествовала поездка в Баку секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. На Аллее почетного захоронения Шойгу возложил цветы к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева, а также почтил память и супруги Гейдара Алиева Зарифы. Затем российского политика принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, но детали беседы не разглашались.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупреждал про "ползучее проникновение НАТО на Южный Кавказ". По словам Галузина, российская сторона постоянно поднимает тему миссии ЕС в контактах с Арменией и другими региональными партнерами.

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