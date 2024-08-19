Собянин осмотрел ход благоустройства спортивного кластера в пойме реки Котловка

Мэр столицы встретился с юными и опытными спортсменами

Прогулка и спорт. В пойме реки Котловка завершается благоустройство. Там создан спортивный кластер, где каждый житель найдет для себя что-то интересное. Результат выполненных работ сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Михаил Расяев и его команда впервые тренируются на новом большом поле. До этого игроки детского футбольного клуба Котловки занимались на маленькой школьной спортплощадке. А здесь всё по-взрослому! Играть на полноразмерном поле с искусственным газоном можно будет круглый год.

Новый спортивный кластер в Котловке – это 19 гектаров современных оборудованных площадок. Здесь каждый найдёт занятие по душе: футбол, баскетбол, настольный теннис, стритбол, силовые тренажёры, воркаут-городок, бокс, беговые дорожки и даже комплекс "ниндзя" - полоса препятствий.

"Помимо этого, здесь на этой площади находится пункт спортинвентаря. Пункт проката, где любой желающий, не имея собственные мячи, палки для занятий скандинавской ходьбой, другие вещи, может прийти и получить бесплатно", - рассказал Владимир Промыслов, заместитель префекта Юго-Западного административного округа города Москвы.

Единое рекреационное пространство в пойме рек Котловка и Коршуниха начали создавать в прошлом году. Обустроили зоны отдыха, смотровые площадки, пешеходные маршруты от Нахимовского проспекта до Нагорного бульвара – их продлят до улицы Ремизова. Работы планируют полностью завершить до конца августа, но уже сейчас жители могут гулять в благоустроенном парке рядом с домом.

Сегодня с юными и опытными спортсменами в новом спортивном кластере встретился мэр Москвы Сергей Собянин. Юго-Запад столицы в последние годы преображается благодаря программе "Мой район". Здесь благоустраивают общественные пространства, ремонтируют дороги, проводят комплексную реконструкцию медучреждений. Так, в Зюзино одновременно перестраивают детскую и взрослые поликлиники на улице Азовской.

"200 поликлиник реконструировали, еще осталось 140, в этом году мы закончили 100 поликлиник, так что во всём городе будут только новые поликлиники", - сообщил Сергей Собянин.

Новейшее оборудование, комфортные кабинеты и холлы. После реконструкции поликлиники будут соответствовать новому московскому стандарту. Работы должны завершить уже этой осенью.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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