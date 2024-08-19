Сотрудники Московской железной дороги призывают пассажиров сообщать о зацеперах

Злостных нарушителей среди детей ставят на учёт в ПДН

Они любят кататься на электричках. Но не в вагоне, а цепляясь за хвост состава, забираясь на крышу и дергая токоприёмник. Их совсем не пугают видео из сетей, где фиксируются невеселые результаты подобных поездок. Но вот очередной полицейский рейд на одном из железнодорожных направлений - и новые нарушители!

На платформу подъезжает поезд. Однако пассажиры не только в вагонах, но и на крыше. Это так называемые зацеперы. На русский манер это занятие ещё называют "электричкинг". Полицейские, которые проводят рейд на Московской железной дороге, таких нарушителей чаще называют игроками со смертью.

Станция "Варшавская" - одна из самых популярных платформ среди зацеперов. Здесь они как залезают на вагон, так и спускаются с него. Двухсотметровый спринт по рельсам, шпалам и камням от полицейских – дело энергозатратное. Долго убегать зацеперу сил не хватило.

Виталий – так представился задержанный – зацепер опытный. Говорит, катается на крышах с 12ти лет. В полиции уже бывал, но тягу к острым ощущениям это не отбило. Признаётся, убегать начал, потому что заметил телекамеры. Полицейского же вычислить невозможно - они специально одеты в гражданское и сливаются с толпой.

Пришёл, увидел, зацепил. Объяснить более внятно, зачем Виталий, которому только исполнился 21 год, играет со смертью, так и не смог. Хотя, чем кончаются такие поездки, прекрасно знает.

Катаются группами. Информацию об очередном сборе находят в закрытых пабликах в мессенджерах. Интерес подпитывают и уже опубликованные видео в интернете.

Зачастую этим смертникам нет ещё и 18. Те, кто постарше, рассказывают малолеткам, за что держаться, а к чему прикасаться опасно. Но иногда предлагают развлечься "по-взрослому". Например, как эти молодые люди. Одно неловкое движение и дешёвый кураж приведёт к молниеносной смерти.

"До 18 лет мы их доставляем в отделение по делам несовершеннолетних, обязательно вызываем родителей, проводим профилактическую беседу, составляем, если есть гражданину 16 лет, административный протокол", - сообщила Наталья Овечкина, старший инспектор ОПДН ЛУ МВД на станции "Москва-Павелецкая".

Сотрудники Московской железной дороги призывают пассажиров не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщать машинистам или полиции, если заметили зацеперов. Злостных нарушителей среди детей ставят на учёт в ПДН. Устроиться в будущем на престижную работу им уже вряд ли удастся. Их матерей и отцов и вовсе могут лишить родительских прав. Если зацепер старше 18 лет, ему выпишут штраф от 2 до 4 тысяч рублей. И эту меру полицейские называют крайне мягкой. Любителя поиграть со смертью такой суммой не напугать – он свою жизнь оценивает намного дешевле.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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