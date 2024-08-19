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МИД Индии подтвердил скорую поездку Моди на Украину

13:21
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Этому предшествовал визит политика в Россию

Глава правительства Индии Нарендра Моди посетит Украину впервые с начала конфликта в этой стране. Такое заявление в понедельник, 19 августа, сделало индийское Министерство иностранных дел.
Общие интересы: главное о визите Нарендры Моди в Россию

Внешнеполитическое ведомство подтвердило сам факт подготовки такой поездки, однако в подробности вдаваться не стало, пообещав раскрыть детали позднее.

При этом местные средства массовой информации пишут, что Моди может посетить Украину, а также Польшу в период с 21 по 23 августа, сообщает "Интерфакс".

Ранее поводом для недовольства Нью-Дели стало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что поездка Нарендры Моди в Россию и общение с российским лидером стали "сокрушительным ударом по мирным усилиям". Оправдываться за эти слова пришлось украинскому послу в Индии.

Киевский режим проигнорировал тот факт, что Моди озвучил мирные инициативы и настаивал на диалоге Москвы и Киева. Североатлантический альянс также едва ли ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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