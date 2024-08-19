В Новой Москве проводят рейды по незаконным свалкам строительного мусора

Проверяются документы

С начала года в Новой Москве выявлено более 50 мест незаконного сброса строительного мусора. Чтобы предотвратить подобные случаи, в городе, начиная с весны, проведено уже более 20 рейдов. Инспекторская проверка прошла и на Боровском шоссе.

Грузовики останавливали представители Департамента природопользования Москвы совместно с ГИБДД и полицией. Проверяли документы. Для вывоза подобного груза оформляется специальное разрешение с указанием места сброса мусора, если такой бумаги нет, значит водитель везет содержимое незаконно. В таком случае инспекторы составляют протокол об административном правонарушении, что подразумевает крупный штраф.

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