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В Новой Москве проводят рейды по незаконным свалкам строительного мусора

15:07
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Проверяются документы

С начала года в Новой Москве выявлено более 50 мест незаконного сброса строительного мусора. Чтобы предотвратить подобные случаи, в городе, начиная с весны, проведено уже более 20 рейдов. Инспекторская проверка прошла и на Боровском шоссе.

Грузовики останавливали представители Департамента природопользования Москвы совместно с ГИБДД и полицией. Проверяли документы. Для вывоза подобного груза оформляется специальное разрешение с указанием места сброса мусора, если такой бумаги нет, значит водитель везет содержимое незаконно. В таком случае инспекторы составляют протокол об административном правонарушении, что подразумевает крупный штраф.

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Рейд по незаконным свалкам строительного мусора
Рейд по незаконным свалкам строительного мусора
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