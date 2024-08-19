В Зюзинском суде начались слушания по делу бутовских коз

Договорится с хозяином не удалось

Слушания по делу бутовских коз, которые так любят прыгать по машинам, опрокидывать урны и жевать все подряд, начались сегодня в Зюзинском суде Москвы. Об иске стало известно в начале августа.

В суд обратился Комитет ветеринарии, указав, что козы бесконтрольно гуляют рядом с жилыми домами на Изюмской улице, вблизи станции метро "Скобелевская", что приводит к загрязнению территории. Договорится местным жителям с хозяином не удалось, поэтому теперь ему могут запретить содержать коз.

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