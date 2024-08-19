В парке Сокольники прошел зоофестиваль "Четыре лапы"

Участие приняли тысячи питомцев

Весело было всем! В парке Сокольники в минувшие выходные прошёл масштабный зоофестиваль "Четыре лапы". В нем приняли участие 25 тысяч питомцев.

Часть привели с собой посетители. Но были и те, кто приехал из приюта искать себе хозяев. Для всех гостей подготовили масштабную развлекательную программу. Хозяева и их четвероногие питомцы могли принять участие в забегах, показательных выступлениях и квестах. Для детей организовали мастер-классы и викторины.

У "Движения первых" был отдельный стенд. Где каждый мог узнать больше о зооволонтерстве. Научиться делать скворечники и не только.

"В этом году у нас этот маленький проект, который включал в себя только акцию, перерос в большой трек по зооволонтерству. Сама инициатива принадлежит детям, они постоянно нам предлагают какие-то форматы", - отметила Екатерина Самсонова заместитель председателя правления по проектной деятельности "Движение первых".

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