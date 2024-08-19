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В Москве открылась выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории"

15:11
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Посетители могут увидеть уникальные экспонаты

В Историческом музее открылась выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории", приуроченная к 500-летию обители.

На экспозиции представлены более 400 святынь и предметов, посвященные разным эпохам, начиная с момента основания общины в 16 веке. Это иконы, кресты, обрядные одеяния, церковная утварь.

Посетители также могут увидеть, какие дары монастырю преподносили его покровители - царские и дворянские семьи, купцы. Некоторые экспонаты держали в своих руках Иван Грозный, Борис Годунов и Софья Алексеевна. И все эти артефакты - только часть будущей большой экспозиции. 

"Эта выставка - это некая презентация, некое преддверие большой экспозиции музея, который будет создан на основе этой коллекции. Будет создан вблизи Новодевичьего монастыря. Сейчас уже ведется строительство активное. Если все будет в порядке по срокам, то к концу следующего года мы откроем экспозицию", - рассказала Марина Чистякова, заместитель директора Исторического музея по фондовой работе.

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Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории"
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории"
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