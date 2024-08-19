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Пострадавших пожарных эвакуируют в больницу Ростова

12:56
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Сотрудники МЧС работают в тяжелейших условиях

Сотрудники МЧС пострадали в городе Пролетарск Ростовской области, где горит топливо.

По последним данным, 18 пожарных получили травмы и ожоги, 14 из них оказали помощь амбулаторно, четверо госпитализированы. Двоих из них доставят на лечение в Ростов-на-Дону.

В город выехала дополнительная бригада медиков, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.  

"Задействованные специалисты вынуждены выполнять свои задачи в тяжелейших условиях высоких температур", - отметил он в своем Telegram-канале.

В ночь на 18 августа ВСУ атаковали дронами Ростовскую область. После падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. На территории Пролетарского района введен режим ЧС. В настоящий момент тушение пожара продолжается.

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