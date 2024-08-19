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Кремль: Мирные предложения Путина по Украине не аннулированы

13:06
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Однако возобновление переговоров сейчас невозможно

Предложения российского лидера Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта с Украиной не аннулированы. Такое заявление сделал в понедельник, 19 августа, помощник главы государства Юрий Ушаков.
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Как отметил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос Telegram-канала SHOT, мирные инициативы Путина "не аннулированы, но на данный момент совершенно было бы некстати, чтобы был переговорный процесс".

Ушаков напомнил про нападение украинских националистов на Курскую область и заявил, что "на данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем".

Сроки возможных переговоров "зависят от ситуации, в том числе на поле" боя, указал помощник российского президента.

Ранее в ходе совещания по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин риторически поинтересовался, "о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики".

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал поскорее закончить боевые действия, которые не нужны ни той, ни другой стороне, равно как и Минску: "Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку".

Однако заместитель главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что киевскому режиму, как и всем террористам, "нельзя верить, у них совсем другие планы и цели". Атака ВСУ на Курскую область, по мнению парламентария, ставит точку в вопросе возобновления мирных переговоров с Украиной.

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