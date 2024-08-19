Суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

До 22 ноября

Басманный районный суд Москвы продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус Сили Холл" в Красногорске.

До 22 ноября мера пресечения продлена Назримаду Лутфуллои, Джумохону Курбонову, Якубджони Юсуфзоде и Шарипзоде Мухаммаду Зоиру (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ред.). Все четверо были соучастниками нападавших.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест четырем предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе". Слушание проходило в закрытом режиме.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 11 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

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