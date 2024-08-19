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ВС России освободили Артемово в ДНР

13:37
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Это крупный населенный пункт дзержинской агломерации

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Артемово в Донецкой Народной Республике.

Артемово - один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации. Город взяли подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Также ВС России освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР. 

В зоне действия бойцов "Центра" противник за сутки потерял более 495 военнослужащих и более 10 единиц техники.

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