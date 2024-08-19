ВС России освободили Артемово в ДНР

Это крупный населенный пункт дзержинской агломерации
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Артемово в Донецкой Народной Республике.
Артемово - один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации. Город взяли подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Также ВС России освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР.
В зоне действия бойцов "Центра" противник за сутки потерял более 495 военнослужащих и более 10 единиц техники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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