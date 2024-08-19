Эти вопросом займутся следователи

Российские следователи изучают факты, касающиеся пребывания журналистов газеты The Washington Post в городе Судже Курской области. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала публикацию американского издания о том, что ее сотрудники попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск.

Российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов, цитирует Захарову ТАСС.

Ранее дипломатический скандал спровоцировало проникновение на территорию Курской области итальянских журналистов. Послу Италии в России пришлось оправдываться за сограждан на Смольной площади, а Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Журналист CNN Ник Уолш также заявил, что находится в Курской области, и выложил в соцсетях соответствующие видео. Российские правоохранители проводят по этому факту доследственную проверку.

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