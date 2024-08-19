Скрепы спасут: Роспотребнадзор оценил опасность оспы обезьян для россиян

Новые случаи этой болезни фиксируют в странах Европы

Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности. Такое заявление сделала в понедельник, 19 августа, руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова.

Эксперт напомнила про пути распространения этой инфекции (предполагалось, что сильнее всего рискуют заразиться лица нетрадиционной ориентации) и выразила полную уверенность в том, что "в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание как заболевание эпидемическое не страшно".

В нашей стране до сих пор известно лишь о трех случаях этой болезни, все они завозные. Распространения оспы обезьян в России "мы не предполагаем, и его не будет", резюмировала Попова в комментарии Telegram-каналу SHOT.

Ранее власти ЮАР объявили, что с начала 2024 года более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявили в 13 из 55 стран Африканского союза, 517 человек с таким диагнозом скончались. Сообщения о выявлении этой болезни поступили из Швеции, не исключают наличие заразившихся в Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян, подчеркнув, что вирус распространяется быстрее, чем раньше, а эффективного метода лечения нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram