ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скрепы спасут: Роспотребнадзор оценил опасность оспы обезьян для россиян

14:01
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Новые случаи этой болезни фиксируют в странах Европы

Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности. Такое заявление сделала в понедельник, 19 августа, руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова.
ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян. Что это за болезнь и как она распространяется

Эксперт напомнила про пути распространения этой инфекции (предполагалось, что сильнее всего рискуют заразиться лица нетрадиционной ориентации) и выразила полную уверенность в том, что "в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание как заболевание эпидемическое не страшно".

В нашей стране до сих пор известно лишь о трех случаях этой болезни, все они завозные. Распространения оспы обезьян в России "мы не предполагаем, и его не будет", резюмировала Попова в комментарии Telegram-каналу SHOT.

Ранее власти ЮАР объявили, что с начала 2024 года более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявили в 13 из 55 стран Африканского союза, 517 человек с таким диагнозом скончались. Сообщения о выявлении этой болезни поступили из Швеции, не исключают наличие заразившихся в Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян, подчеркнув, что вирус распространяется быстрее, чем раньше, а эффективного метода лечения нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Оспа обезьян
Оспа обезьян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.