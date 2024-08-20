Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Юпитер в Близнецах попал под удар

Овны

Будьте осторожны с людьми, которые похожи на ваших завистников или недоброжелателей. Сегодня они как-то обозначатся и вы можете столкнуться с хейтом.

Тельцы

Попытки инвестировать деньги закончатся печально, так же как покупки. Поберегите финансы, сейчас неподходящее время, даже если кто-то обещает вам обратное.

Близнецы

На Юпитер в вашем знаке сыплются все шишки, он буквально попал под камнепад. Могут пострадать ваш имидж, влиятельность, связи. Держите это под контролем.

Раки

Препятствия – главное слово этого дня. Они возникнут буквально у всех и вы - не исключение, поэтому приготовьтесь или преодолевать трудности, или обходить их.

Львы

Солнцу в вашем знаке все еще нелегко, так что рассчитывать на прилив сил и энергичность не приходится. Плывите по течению, тише едешь – дальше будешь.

Девы

Венера в вашем знаке – еще одна планета, которую сегодня третируют соперники. Не расстраивайтесь из-за критики, ваша удача впереди!

Весы

У вас тонкая душевная организация, а стрессы мгновенно отражаются на здоровье. Берегите себя и думайте о собственном благе, что бы ни случилось в этот день.

Скорпионы

Не смешивайте темы денег и любви, даже если очень хочется побаловать дорогого сердцу человека. Звезды вообще советуют вам быть поосторожнее в личной жизни.

Стрельцы

Ваши родители могут не поладить с вашим любимым человеком или высказать претензии. Возможно, вам давно пора расставить точки над i в этом вопросе.

Козероги

Звезды указывают на высокий риск врачебных ошибок. Не спешите верить анализам и обследованиям, и уж тем более не пытайтесь ставить диагноз самим себе.

Водолеи

Хотя вы не любите считать каждую копейку, иногда это необходимо. Держите себя в руках, иначе можете потратить деньги на совершенно ненужные вещи.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке крайне уязвим и в то же время агрессивен. Ваша задача: разобраться в себе и тех чувствах, которые сейчас одолевают и мешают жить.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram