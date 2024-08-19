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В Покровске в ДНР объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

14:21
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Жителям отвели одну-две недели на выезд из города

Руководитель Донецкой областной военной администрации на подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин объявил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из Покровска и ближайших населенных пунктов.

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Чиновник отметил, что на эвакуируемой территории проживают более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей. Поскольку "фронт подошел слишком близко", решено их вывезти.

Глава городской военной администрации Покровска Сергей Добряк отметил, что "мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей". При этом пока у жителей одна-две недели, чтобы уехать из города, сообщает ТАСС.

Ранее майор украинской армии в отставке Игорь Лапин заявил, что если Вооруженные силы России сохранят нынешние темпы продвижения, украинским военным в ближайшее время придется оставить Покровск (он же Красноармейск).

Тем временем российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР. При этом за сутки уничтожено цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS и реактивная система залпового огня HIMARS.

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