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ФРГ ответила на претензии России из-за расследования по "Северным потокам"

15:00
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Москва недовольна нежеланием Берлина сотрудничать

Германия обменивается с Россией информацией о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Такое заявление сделал в понедельник, 19 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Себастиан Фишер.
Западные СМИ сообщили новые данные о подрыве "Северных потоков"

При этом чиновник подтвердил, что Берлин не считает нужным информировать Москву о промежуточных результатах расследования по диверсии на "Северных потоках", сообщает РИА Новости.

Ранее директор третьего европейского департамента российского Министерства иностранных дел Олег Тяпкин выразил опасения, что "немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах".

В Генеральной прокуратуре Германии отказались отвечать на вопрос, связывались ли они с Украиной касательно возможности выдачи подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", а также о возможности запроса в Интерпол.

Тем временем бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне в качестве посла представляющий Украину в Великобритании, отверг свою причастность к подрыву "Северного потока" и "Северного потока-2". Политик заверил, что ему ничего не известно о подобной операции.

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