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Более 121 тысячи человек отселили из приграничных районов Курской области

14:31
  • понедельник
  • 19 августа 2024

За сутки выехали 650 человек

Из девяти приграничных районов Курской области отселили более 121 тысячи человек.

За минувшие сутки из опасных зон выехали 650 человек, заявил ТАСС замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

Большая часть из них - маломобильные граждане, а также женщины с детьми.

Работа по отселению жителей с приграничья продолжается. Жители выезжают как самостоятельно, так и организованными колоннами. Процесс помогают организовать спасатели и волонтеры.

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