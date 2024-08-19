Дети из Курской области посетили площадку форума-фестиваля "Москва 2030"

Ребятам рассказали об искусственном интеллекте, виртуальной и дополненной реальностях, робототехнике, биотехнологиях

Более 80 детей и сопровождающих их родственников, эвакуированных из Курской области в пункт временного размещения Подмосковья, посетили экскурсию по территории инновационного центра "Сколково", которая прошла в рамках фестиваля "Портал 2030–2050", являющегося частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Акция прошла при поддержке столичного и подмосковного правительств, а также института уполномоченного по правам человека.

Детям рассказали об искусственном интеллекте, виртуальной и дополненной реальностях, робототехнике, биотехнологиях, а также познакомили с профессиями будущего, показали инновационные разработки, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что профессия инженера-проектировщика роботов вызвала у ребят особый интерес. Эти специалисты конструируют виртуальную модель прототипа, проводят инженерный̆ анализ.

Кроме того, детям показали процесс 3D-прототипирования, дали возможность поучаствовать в спортивных состязаниях.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" проводится с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках.

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