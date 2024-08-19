Собянин: Обороты высокотехнологичных производств в Москве увеличились в 2,2 раза

Сейчас это 512,1 миллиарда рублей

Оборот столичных высокотехнологичных производств увеличился в 2,2 раза за полгода в сопоставимых ценах.

К настоящему моменту он составил 512,1 миллиарда рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

50% обеспечили производители компьютеров и периферийного оборудования. 16% - компании, которые выпускают контрольно-измерительные и навигационные приборы и часы, 13% - предприятия в сфере производства электронной аппаратуры.

Производители бытовой электроники за год увеличили свой оборот в 72,5 раза. При этом малые предприятия стали драйверами развития отрасли – за полгода они достигли оборота в 212,9 миллиарда рублей.

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