Сергунина рассказала о программе акции "День без турникетов. Москва 2030"

В ней будут участвовать технопарки, ИТ-компании, лаборатории

С 22 по 24 августа в столице пройдет акция "День без турникетов. Москва 2030". Горожан и туристов ждут 250 экскурсий по современным производствам и мастерским, музеям и лабораториям, встречи с сотрудниками предприятий и мастер-классы. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Традиционная акция пройдет более чем на 130 площадках, 45 из которых присоединятся впервые. В их числе — технопарки, инженерный и научно-исследовательский центры. Благодаря событию можно будет не только пообщаться с представителями разных отраслей, но и познакомиться с инновационными разработками московских компаний. Среди новых партнеров — участники программы "Сделано в Москве". Посетив их офисы и производства, все желающие увидят, как создаются товары столичных брендов, узнают о городских мерах поддержки бизнеса и о том, как открыть свое дело. Продукцию предпринимателей, например керамику и одежду, можно приобрести на Болотной площади, где развернулся маркет.

Одну из экскурсий организует научно-промышленный холдинг. Посетители увидят, как выпускают комплектующие для современных российских автомобилей.

Приглашают к себе и крупные ИТ-компании. Гостям расскажут о новых трендах в индустрии, возможностях искусственного интеллекта и сферах жизни, в которых он применяется. Во время другой экскурсии взрослым и детям покажут сервисных роботов, способных видеть, слышать, жестикулировать, передвигаться и общаться с людьми. Помимо этого, москвичи и гости столицы смогут побывать в кластере "Ломоносов", лаборатории испытательной ядерной физики, на часовом заводе. Свои двери откроют киностудия "Союзмультфильм", фольклорный центр "Москва", детская школа актерского мастерства, гастроквартал и другие предприятия и организации.

В этот раз акция "День без турникетов" проводится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который представит москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. Посетители могут увидеть своими глазами воплощение стратегии развития столицы и понять, каким будет город в 2030 году.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на выставке "Москва промышленная. Город будущего" можно познакомиться со всеми ведущими отраслями современной индустрии. За пять лет объем промышленного производства в столице увеличился вдвое. Все выставленные там высокотехнологичные станки уже производятся и используются на московских заводах и фабриках.

Тем временем экспозиция, посвященная цифровым сервисам мегаполиса, открылась на Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий Анастасия Шарова рассказала, что для гостей составили краткий путеводитель по арт-инсталляциям.

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