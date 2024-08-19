"Ну вот и все": Татьяна Буланова сообщила новость

Певица выступила с сообщением

Татьяна Буланова год назад вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет младше популярной исполнительницы. Впрочем, пару такая внушительная разница в возрасте не смущает. Радуются за влюбленных и близкие.

Однако в Сети к отношениям супругов, судя по комментариям, относятся с долей скептицизма. Кроме того, фанатов настораживает и то обстоятельство, что Валерий и Татьяна не так много, по их мнению, проводят вместе, ведь артистка в основном обитает в Санкт-Петербурге, а ее молодой супруг - в Москве.

А сейчас певица и вовсе колесит по стране с гастролями. Впрочем, они уже подошли к концу. Об этом рассказала сама Татьяна Буланова на своем официальном канале в "Телеграме".

"Ну вот и все, наш юбилейный тур по побережью Краснодарского края подошел к концу. Спасибо за атмосферу и теплый прием, без вас бы ничего не получилось. Спасибо вам огромное, и до новых встреч!" - поблагодарила фанатов популярная певица.

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