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ФРГ передала Украине ЗРК IRIS-T и 14 тысяч артиллерийских снарядов

15:21
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Берлин продолжает накачивать Киев вооружениями

Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T и 14 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказали в правительстве ФРГ.

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Наряду с этим Германия направила Украине десять беспилотных надводных аппаратов и 26 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями к ним.

Кроме того, Берлин предоставил Киеву оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, шесть экскаваторов повышенной проходимости, бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями, 700 штурмовых винтовок Haenel MK 556, 240 винтовок HLR 338 с 240 тысячами снарядов, 50 винтовок CR 308 и 55 тысяч аптечек, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо "ускорение поставок" вооружений и боевой техники от западных доноров, особенно со стороны США, Великобритании и Франции. Политик отметил, что "нужны решения, требуется своевременная логистика объявленных пакетов".

Это заявление прозвучало после того, как кабмин ФРГ решил заморозить дополнительные выплаты Украине: при долгосрочном планировании германского бюджета в него не заложили средства, которые можно было бы передать Киеву.

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