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У Льва Лещенко диагностировали смертельно опасную болезнь

15:26
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Артисту помогло государство

Стало известно, что медики обнаружили у 82-летнего Льва Лещенко смертельно опасную болезнь. Речь идет о транстиретиновом амилоидозе. Она появляется из-за мутаций гена белка транстиретина в организме. У больного начинаются различные расстройства и проблемы с сердцем.

К счастью, этот недуг лечится, но препарат от него редкий и стоит очень дорого - около двух миллионов рублей. Как передает телеграм-канал Mash, Лев Лещенко получил его бесплатно как пенсионер. Ему удалось "пробить" себе дорогое лекарство за бюджетный счет. Сообщается, что в настоящее время легендарный исполнитель проходит второй курс терапии.

Самое интересное, что Лев Лещенко продолжает давать концерты (2,5–3 миллиона за выступление, уточняет издание) и заниматься бизнесом.

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