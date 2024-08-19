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Путин выразил надежду на подписание мирного соглашения Азербайджаном и Арменией

18:00
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Российский лидер находится в Баку с двухдневным визитом

В Баку завершились переговоры президентов России и Азербайджана. Стороны подписали совместные документы и сделали заявления для СМИ. Говорили о важности расширения туристических и транзитных потоков. Также Ильхам Алиев был приглашен на саммит БРИКС.

Владимир Путин находится в закавказской республике с двухдневным государственным визитом.

Ильхам Алиев лично сел за руль автомобиля, на котором он повез Путина, чтобы осмотреть градостроительный проект "Белый город". А после президенты посетили кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц. Здесь российский лидер преподнес священникам икону "Преображение господне" в честь праздника, который отмечают сейчас православные.

В завершении второго дня визита пройдет государственный прием во дворце "Гюлистан" в Баку. Владимир Путин ранее назвал Азербайджан важным стратегическим партнером. Торговый оборот между странами превышает 4 миллиарда долларов и продолжает расти. В планах - реализация транспортного проекта "Север-Юг", он соединит Россию с Ираном. А также совместное наращивание поставок энергоресурсов на мировые рынки. Обсуждали и участие России в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе за последние несколько лет диктует нам необходимость участия в этих событиях. Конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами. Это без всякого сомнения. Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения Азербайджана и Армении, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать, как мы много раз с вами об этом говорили, соответствующие направления в логистике и экономики, мы были бы очень этому рады.

Лидеры двух стран поддержали открытие в Баку российско-азербайджанского университета. Сейчас в соседней республике работают филиалы вузов России. И 300 школ обучают детей на русском языке. За внимание к развитию языка Пушкина Владимир Путин особо поблагодарил Ильхама Алиева. Объединяет наши народы и общая история великой Победы.

В наших странах чтят подвиг советского народа в годы ВОВ. Помнят о том, что наши отцы, деды, прадеды вместе защищали нашу общую Родину и внесли решающий вклад в спасении мира от нацизма. И мы с Ильхамом Гейдаровичем договорились широко отметить грядущую 80-тилетнюю годовщину нашей общей великой Победы.

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