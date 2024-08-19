ВСУ стараются передвигаться малыми группами, но рано или поздно их обнаруживают и уничтожают

Вот так Иван пробирался в Суджу, чтобы спасти мать: по дороге снимал, как украинские танки и артиллерия била по мирным домам. Посадив маму в эвакуационный автобус, выбирался своим ходом, потому что хотел оставить в транспорте свободное место. Сначала ехал на велосипеде, потом шел пешком. Прятался в посадках, трубах. Только на свежескошенном поле укрыться было негде.

"И над нами летит дрон, чуть выше потолка. Я уже с жизнью попрощался, но мне в голову не пришло ничего, чем идти дальше. Когда он уже пролетал над моей головой, я увидел, что там уже заряда нет", - рассказывает Иван.

Дорога в Курск для Юрия Сухорукова тоже была непростой. Эвакуировался сам, под обстрелами. А уже следующим утром к нему обратились за помощью односельчане. Юрий по телефону подсказал им безопасный путь. Противника Юрий не зря называет немцами. Все очень похоже на события более чем полувековой давности.

Вот украинский солдат в каске с эмблемой СС на окраине Суджи. Боевики глумятся над пожилым мужчиной, которую всю ночь прятался от обстрелов, укрываясь от дождя целлофаном. Известно, что пенсионера зовут Александр. Ему 74 года. В 2014 сбежал от ВСУ из Макеевки в Суджу. Теперь вот родные не успели его вывезти. Однако известно, что он жив, но находится на территории, которую пока еще контролируют ВСУ.

Уже установлено, что в каске СС - 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Российские бойцы пообещали его обязательно найти: живым или мертвым. Как и другого украинского солдата. Он был одним из тех, кто в первые дни нахождения ВСУ в курской области брал в плен гражданское население. С мужчинами не церемонились. Обходились очень жестко. Сейчас он уже в нашем плену.

Согласно информации, которую предоставили в российском Минобороны, пресечены попытки проникновения украинских ДРГ южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка Курской области. Также боевики пытались атаковать возле Ольговки, Русского и Черкасского Поречное. Штурмовые группы противника обнаружены и уничтожены. Нанесены удары по тыловым районам ВСУ в Сумской области.

"За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета", - сообщили в ведомстве.

ВСУ стараются передвигаться малыми группами, но рано или поздно их обнаруживают и уничтожают. Известно, что в Курскую область уже вводят резервы, которые перебрасывают с других направлений. Однако продвинуться по российской территории боевики не могут. При этом серьезно ослабевает оборона ВСУ в Харьковской области и ДНР.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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