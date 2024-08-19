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Потери ВСУ на курском направлении достигли 3,8 тысячи человек

15:39
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Об этом рассказали в Минобороны России

Совокупные потери армии Украины на курском направлении за все время боевых действий составили до 3,8 тысячи человек. Такие данные в понедельник, 19 августа, приводит российское Министерство обороны.

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Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, за минувшие сутки потери ВСУ превысили 330 военнослужащих.

При этом уничтожено 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета.

Противник, теряя людей, пытается подтянуть резервы, однако российские бойцы не дают этого сделать. 16 августа сообщалось, что ВС России пресекли попытки подхода резервов противника, при этом был нанесен удар по складам боеприпасов и горючего в Сумской области.

Часть украинских военных попадает в плен. В частности, Минобороны продемонстрировало кадры пленения 80-й и 82-й бригад ВСУ. Украинских бойцов захватили в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.

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