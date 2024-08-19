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"Просто человек — идиот": Кушанашвили жестко припечатал обманутую Долину

15:46
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Шоумен прокомментировал резонансную новость

Отар Кушанашвили не смог пройти мимо истории, которая случилась с Ларисой Долиной. Легендарная исполнительница стала жертвой мошенников. В результате хитроумной аферы артистка лишилась элитной квартиры в центре Москвы и внушительных денег. Сообщается, что в сумме певица потеряла порядка 200 миллионов рублей.

Сейчас этим делом занимается полиция. Квартира арестована, поэтому с ней невозможно проводить никаких действий. То есть новые жильцы пока не могут въехать в апартаменты, которые до недавнего времени принадлежали Ларисе Долиной. Сама певица тоже ничего не может сделать с квартирой, ведь ей она официально и на законных условиях уже не принадлежит.

"История про то, как обманули Ларису Долину. Ну просто человек — идиот. История длилась с апреля по июль. То есть человеку не пришло в голову, что его обманывают. Как они общались? "Здравствуй, переведи мне десять миллионов". И вы переводите, а потом говорите, что меня обманули. А что с тобой еще делать?" - жестко припечатал артистку Отар Кушанашвили.

Отметим, что шоумен быстро вернулся к работе после того, как медики буквально вытащили его с того света. Оказалось, что у скандально известного телеведущего онкология. Ему провели ряд операций, теперь он восстанавливается и продолжает лечение от рака.

"Кстати, какие-то деньги остались? Мне на лечение нужно. Дайте десятку, пожалуйста. У вас же должно что-то заваляться", - ехидно поинтересовался у Долиной шоумен.

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