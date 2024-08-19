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Жители Владивостока вновь остались без света

15:55
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Начата проверка

Во Владивостоке почти 15 тысяч жителей остались без света из-за аварии на ЛЭП.

Авария произошла в районе Луговой в 20:00 по местному времени. Местные жители заметили вспышку на ЛЭП и разлетевшиеся от нее искры. После этого в городе погас свет.

"Без света остались 27 многоквартирных домов по улицам Луговая, Руднева, Сабанеева и Сельская", - сообщил собеседник РИА Новости.

В настоящий момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Прокуратура начала проверку. 

На прошлой неделе из-за аварии на Приморской ГРЭС отключилось электричество практически по всему Приморскому краю. Без света остались более 200 тысяч домов, в которых числятся 1,82 миллиона людей. Не работали освещение и светофоры, встали поезда и электрички.

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