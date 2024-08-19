Президент подписал соответствующий указ

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ опубликован в понедельник, 19 августа.

В соответствии с этим указом иностранцы, разделяющие традиционные ценности, вправе обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в России без учета утвержденной квоты и без документа, подтверждающего владение русским языком.

Российскому кабмину поручается составить перечень государств, реализующих политику по навязыванию деструктивных неолиберальных идеологических установок, сообщает ТАСС.

Ранее политолог и общественный деятель Александр Дугин в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что причиной процветающей на Западе русофобии является защита Россией традиционных ценностей.

При этом руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что именно традиционные ценности помогут нашей стране избежать эпидемии оспы обезьян.

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