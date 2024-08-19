ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин велел упростить выдачу ВНЖ иностранцам, разделяющим традиционные ценности

15:54
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Президент подписал соответствующий указ

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ опубликован в понедельник, 19 августа.

В соответствии с этим указом иностранцы, разделяющие традиционные ценности, вправе обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в России без учета утвержденной квоты и без документа, подтверждающего владение русским языком.

Российскому кабмину поручается составить перечень государств, реализующих политику по навязыванию деструктивных неолиберальных идеологических установок, сообщает ТАСС.

Ранее политолог и общественный деятель Александр Дугин в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что причиной процветающей на Западе русофобии является защита Россией традиционных ценностей.

При этом руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что именно традиционные ценности помогут нашей стране избежать эпидемии оспы обезьян.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.