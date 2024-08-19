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Лавров: Зеленского уже начали сливать

16:28
  • понедельник
  • 19 августа 2024

По словам главы МИДа, Запад уже ищет ему замену

Сергей Лавров прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область, которое случилось 6 августа. К счастью, российские военные остановили наступление неприятеля. По словам главы российского МИДа, в этом замешана Америка. Он уверен, что без отмашки США президент Украины Владимир Зеленский не решился бы на такой ход.

"Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США", - приводит слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Кроме того он заявил, что позиция Запада по этому вопросу позорна, она говорит о растущем отчаянии и неспособности Зеленского выполнить свою "миссию", сообщает ТАСС. Также Сергей Лавров высказал уверенность, что Запад ищет замену украинскому лидеру, его уже начали "сливать" в СМИ, представляя неудачником.

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